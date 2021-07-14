الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صفاء النجار: فعاليات صالون «سيا» الثقافي ستعقد الأربعاء الأول من كل شهر

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

قالت الكاتبة صفاء النجار، إن فعاليات منتدى سيا الثقافي ستعقد في الأربعاء الأول من كل شهر.

 

وأوضحت النجار خلال فعاليات أولى أمسيات منتدى سيا الثقافي، أنه من المقرر تقديم قراءات لأعمال الأدباء المنشورة في صفحة "مرايا الإبداع" التي تنشر كل يوم أحد بجريدة “الدستور”.

 

جدير بالذكر أن الكاتبة صفاء النجار دشنت قبل قليل فعاليات الصالون الأول لمنتدى سيا - Sia الثقافي، برعاية الكاتب أحمد الخميسي والناقد يسرى عبد الله، للاحتفاء بالكتاب الحاصلين على جوائز  الدولة التشجيعية في الآداب هذا العام: الشاعر محمد أبو زيد، والروائي أحمد الصادق.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن جوائز الدولة التشجيعية وفاز بها في الآداب كل من: 

 

دراسة في شعر النهضة في مصر، حجبت.

 

 استلهام التراث فى الرواية المعاصرة، الراحل الدكتور عبد الهادي علي عبد الهادي عليوة، كتاب بعنوان" استلهام التراث التاريخي وأيديولوجيا الخطاب الميتاروائي عند إسماعيل فهد إسماعيل".

 

 ديوان شعر فصيح: محمد أبو زيد محمد عبد اللاه "محمد أبو زيد" عن ديوان بعنوان "جحيم".

 

ديوان شعر عامي: محمد شعبان شوقي محمد "محمد شعبان"، ديوان بعنوان "ما تيسر من الرغي".

 

 رواية خيال علمي: أحمد محمد أحمد الصادق "أحمد الصادق" برواية بعنوان "هيدرا.. أوديسا الفناء والخلود".

 

 مجموعة قصصية، المهندس أحمد خالد محمد داود، مجموعة قصصية بعنوان "حجر أساس".

 

 ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية، الدكتور حمدي السيد السيد مهران "حمدي مهران" ترجمة كتاب بعنوان "حياة الأشكال.. أسرار العمل الفني".

 

 رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة في مجلة أو كتاب، الفنانة إسراء محمد علي حديري "إسراء حديري" رسوم كتاب بعنوان "نملة الكتاب وكتاب النملة".

الدكتورة صفاء النجار منتدى سيا جوائز الدولة التشجيعية الدكتور أحمد الخميسي الدكتور يسري عبدالله

رئيس التحرير

وائل لطفي

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