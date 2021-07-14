رئيس جامعة عين شمس يزور دار أيتام فاطمة الزهراء: عيدكم مبارك

قام الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، الأربعاء، بزيارة دار أيتام فاطمة الزهراء بعين شمس لتقديم هدايا للأطفال بمناسبة عيد الأضحى والاطمئنان على أوضاعهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة والدكتور على دويدار مدير دار عين شمس لرعاية الأيتام والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بعين شمس.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته على تواجده اليوم بين أبنائه بدار فاطمة الزهراء للأيتام، مؤكداً أن إدارة الجامعة تؤمن بمسئوليتها الإجتماعية تجاه الأطفال الأيتام ، إيماناً بأن الجامعة كجهة لا تعنى بالتعليم فقط ولكن بخدمة المجتمع أيضًا، خاصة أبناء دار الراضي والتي كانت قائمة بمستشفيات جامعة عين شمس وتم نقل أبنائها إلي هذا الدار بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتى قامت بدورها على الوجه الأكمل تجاه أبناء الدار.

أضاف أن أبناء الراضي للأيتام قد تم نقلهم لمكان أفضل وأكثر تأهيلًا من حيث مكان الأقامة والأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم ، بالإضافة للرعاية الجيدة من قبل القائمين على الدار.

و أكد الدكتور محمود المتينى أن الجامعة ستقوم بدعمهم بصورة مستمرة مادياً ومعنوياً، مشيرًا إلى إمكانية تقديم الدعم و الرعايه النفسيه لأبناء الدار من خلال أساتذه الطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس و تقديم الدعم الفني من خلال كليه التربية النوعية وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أكد الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئه بأن الجامعة على استعداد كامل بالتنسيق مع الدار ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير فصول لمحو الاميه لأبناء منطقه عين شمس .

أضاف أن كلية التربية النوعية بالجامعة على استعداد لتقديم التعاون اللازم لتدريب أبناء الدار على الحرف والأعمال الفنيه وذلك بهدف الارتقاء بابناء الدار في المجالات الحرفية الفنية.

أما الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس فأكد استعداد مستشفيات الجامعة للتكفل بعلاج كل أبناء الدار وعمل جميع العمليات الجراحية لهم بالمجان.

من جانبه، ثمن الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة هذه الزيارة، مؤكدًا سعادة أبناء الدار بتواجد قيادات جامعة عين شمس بينهم واصفًا الزيارة بأنها "جبر الخواطر" فهى تمثل دعم نفسى كبير لأبناء الدار وتعمل على رفع روحهم المعنوية، مقدما الشكر لرئيس جامعة عين شمس على وعده بتلبية احتياجات أبناء الدار.