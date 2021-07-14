غدًا.. مطار القاهرة يستقبل 355 رحلة دولية وداخلية وتجارية

شهدت صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة زيادة في معدلات التشغيل، حيث من المقرر أن تصل 355 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية بواقع 156 رحلة سفر و159 رحلة وصول لنقل نحو 40 ألف راكب بمختلف الجنسيات.

ويتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.