بريطانيا تنتهى من تلقيح ثلثى البالغين ضد كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، حصول ثلثي البالغين بأنحاء المملكة المتحدة على جرعتي التطعيم كاملتين ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأعرب جاويد - وفقًا لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - عن سعادته بتمكن بلاه من تحقيق هذا الهدف قبل حوالي أسبوع من موعده المخطط له، واصفًا الأمر بالإنجاز الضخم، مؤكدًا أن اللقاح هو حائط الدفاع ضد الفيروس.

وقدم شكره لجميع المواطنين الذين تقدموا للحصول على اللقاح، كما أوضحت الشبكة أن مسؤولي البلاد كانوا يطمحون لتحقيق هذا الهدف قبل رفع المزيد من القيود في إنجلترا الإثنين المقبل.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و755 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و48 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.