الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائلة جبر: مصر دولة حاضنة لأبنائها وضيوفها

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن العديد من الجهات تقوم بدورها في قضية الهجرة غير الشرعية، لدفع الوطن في هذا الموضوع الذي يمس الشباب الذي هو ثروة الحقيقية، لنبقي على الشباب وتدفعهم للتمسك بالوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط" والذي يستمر لمدة يومين، بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، و توجه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة الي المؤتمر  حول جهود الوزارة في هذا المجال.

وأضافت أنه تم وضع خريطة في مصر تبين أكثر المحافظات التي يوجد بها هجرة غير شرعية، لتعريفهم بأن ذلك يعرضهم للمخاطر وأسوأ أنواع الاستغلال، من استغلال جنسي، أو أعمال غير مشروعة، بخلاف التعرض للموت.

وأوضحت أن بداية وضع خريطة العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت في 2014، وتم إصدار القانون في 2016، حيث كانت هناك رؤية للدولة، واستطاعت من خلالها التعامل مع القضية، التي تمت من خلال عمليات التحرك في ثلاث اتجاهات منها إطار مؤسسي تشريعي، والتدريب مع التعامل مع القانون، وأنشطة تدريبية على مدار العام.

وأشارت إلى أنه ضمن خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية، لا بدّ من وضع الحلول، حيث نستعين بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظات لطرح تجارب ناجحة في الأقاليم، فضلا عن مشروعات التنمية المحلية، كما يتم الاستعانة بمدى 
التطوير من التعليم الفني، وطرح الفرص البديلة وتقديمها للشباب.

ولفتت إلى أن مصر تحتضن 6 ملايين أجنبي ينافسون في سوق العمل، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وصفهم بـ«ضيوف مصر»، ولكن هم بالفعل ينافسون في سوق العمل، ويجب أن يدرك الشباب المصري ذلك وينافس في ذلك، لافتة إلى أن مصر دولة تبقى دائمًا حاضنة لأبنائها وضيوفها، ودولة تشارك الدولة النامية ودولة البحر المتوسط في التعامل مع تلك القضية الشائكة.

وأكدت أنه من خلال الشباب تم عمل مسابقات للرسم في التعريف بالهجرة غير الشرعية، وهي أنشطة مستمرة، بإلهام الشباب الذي يضفي الكثير من النقاط العامة في حملات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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هجرة غير شرعية الإسكندرية حوض البحر المتوسط قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤتمر

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