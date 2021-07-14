فايزر تعتزم إرسال 20 مليون جرعة من لقاح كورونا لفيتنام

قالت فيتنام إنها سوف تتلقى 20 مليون جرعة لقاح كورونا من شركة فايزر بحلول الربع الأخير من العام، وقالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء إنها سوف تستخدم هذه الجرعات بشكل خاص لصغار السن في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما.

وتوصلت فيتنام اليوم الأربعاء إلى اتفاق مع شركة فايزر بعد اجتماع عبر الإنترنت بين وزير الصحة نجوين ثانه لونج والمدير العام لفرع الشركة الأمريكية في فيتنام، جون بوليسينو، حسبما ذكرت الوزارة عبر موقعها على الإنترنت.

ويبلغ إجمالي عدد سكان فيتنام 98 مليون نسمة، منهم نحو تسعة ملايين في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما.

ومن شأن دفعة لقاحات فايزر التي تبلغ 20 مليون جرعة أن تتمكن فيتنام من تطعيم جميع صغار السن في هذه الفئة العمرية بشكل كامل.

وسوف يتم إرسال أكثر من 4 ملايين جرعة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مع وصول الباقي بحلول نهاية الربع الأخير من العام.

وفي المجموع، تتوقع فيتنام تلقي 47 مليون جرعة من لقاح كورونا من شركة فايزر بحلول الربع الأخير، بما في ذلك اتفاقات خاصة بـ27 مليون جرعة أخرى تم تأمينها في وقت سابق من هذا العام.

ولاقت فيتنام إشادة دولية فيما يتعلق بمواجهتها للوباء، ولكن بعد شهر دون أي عدوى محلية، ظهرت الحالات المحلية مرة أخرى في 27 أبريل وتم تسجيل أكثر من 30 ألف حالة إصابة منذ ذلك الحين.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.