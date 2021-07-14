الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جونسون» يحبط مخططات لإفساد مشروع الميزانية الجديدة

بوريس جونسون
بوريس جونسون

شهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثورة غاضبة في حزب المحافظين بقيادة تيريزا ماي بسبب أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني لتخفيضات في ميزانية المساعدات الخارجية للحكومة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد ضبط رئيس الوزراء المتمردين في كمين لهم بتصويت مفاجئ في البرلمان أمس فاز به بعد ظهر اليوم بأغلبية 35.

وقالت تيريزا ماي إنها ستصوت ضد حزبها لأول مرة منذ ربع قرن.

وكانت ماي من بين مجموعة من المحافظين تحاول قلب التخفيض المخطط للحكومة لميزانية المساعدة من 0.7% إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويصر ريشي سوناك على أن القطع كان ضروريًا للمساعدة في سد الثقب الأسود الناجم عن فيروس كورونا وسيوفر أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني كل عام، لكن نقاشًا محتدمًا في مجلس العموم شهد قيام المتمردين الغاضبين بتشتيت الوزراء "لإدارة ظهورهم لأفقر الناس في العالم".

وأعلنت ماي، أنها ستصوت ضد حزبها لأول مرة منذ ربع قرن، وقالت: "هذا لا يتعلق بقصور الديكتاتوريين ومشاريع الغرور، ويتعلق الأمر بما تعنيه التخفيضات في التمويل، بأنه سيتم تعليم عدد أقل من الفتيات، وسيصبح المزيد من الفتيات والفتيان عبيدًا، وسيعاني المزيد من الأطفال من الجوع ويموت المزيد من أفقر الناس في العالم."

كان التزام رينجفينج بنسبة 0.7% بمثابة تعهد بيان محافظ لعام 2019، لكن سوناك أخذ محورًا للميزانية في مراجعة الإنفاق في نوفمبر الماضي.

وقبل التصويت، اختار سوناك المتمردين المترددين من خلال تقديم خطة حل وسط.

وبموجب مقترحاته، ستتم استعادة ميزانية المعونة بمجرد أن يقرر مكتب مسئولية الميزانية المستقل أنه لم يعد يتعين على الحكومة الاقتراض النقدي للإنفاق اليومي، وانخفض الدين القومي إلى نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي.

بوريس جونسون تيريزا ماي محافظين ميزانية البرلمان تصوبت كورونا

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وائل لطفي

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