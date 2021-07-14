الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

أحمد بهجت يكشف «قصة صورة» جمعت جيهان السادات وأحمد زكي بوالده

جيهان السادات
جيهان السادات

كشف الشاعر والكاتب الصحفي محمد أحمد بهجت، ابن الكاتب الصحفي والشاعر أحمد بهجت، عن صورة قديمة ونادرة لوالده مع الفنان الراحل أحمد زكي، وجيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وعلق محمد بهجت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الصورة قائلًا: والدى الكاتب الكبير الحاج أحمد بهجت والفنان المبدع أحمد زكى يعرضان علي السيدة جيهان السادات سيناريو فيلم أيام السادات.. رحم الله الجميع.

يعد فيلم "أيام السادات" هو سيرة ذاتية مصري من إنتاج عام 2001، سيناريو وحوار أحمد بهجت وإخراج محمد خان وبطولة أحمد زكي وميرفت أمين ومنى زكي، استمر تصويره 11 أسبوعًا، وتعدت تكلفته 6 ملايين جنيه مصري.

يحكي الفيلم السيرة الشخصية وحياة الرئيس محمد أنور السادات، ويجسد أحمد زكي شخصية السادات في أحد أصعب أدواره السينمائية على حد قوله، خاصة لأن الفيلم ليس سياسيا بالدرجة الأولى بقدر ما يسلط الضوء على حياة شخصية عامة، متتبعًا مشوار حياة السادات من البداية وحتى وصوله لسدة الرئاسة في مصر، وذلك على مدار أربعين عاما حافلة، ويعتبر الفيلم من قبل بعض نقاد السينما أحد العلامات في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وقامت كل من منى زكي وميرفت أمين بأداء شخصية جيهان السادات.

وكانت جيهان السادات قد رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، بعد معاناة مع المرض، وقد نعتها رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قائلة إنها قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

الشاعر والكاتب الصحفي محمد أحمد بهجت احمد بهجت أحمد زكي الراحلة جيهان السادات أيام السادات رحيل جيهان السادات

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