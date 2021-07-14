مكبل الأيدي والأرجل.. تفاصيل العثور على جثة شاب داخل صندوق قمامة بالسلام

تكثف مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل صندوق قمامة مقتولا، ومكبل الأيدي، بمنطقة الأربعين في السلام.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب بصندوق قمامة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين وأن الجثة لشاب مكبل الأيدي والأرجل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي قررت التحقيق، وتشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه، واستدعاء شهود العيان ومكتشفي الواقعة، لسماع أقوالهم حول كيفية العثور على الجثة.

عند العثور على جثة مجهولة، هناك عدد من الإجراءات التي تتبعها الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وهي:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.