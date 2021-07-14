الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

معلم رياضيات عن امتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة: متوازن ومقبول

طلاب
طلاب

قال عبد الله صابر، معلم رياضيات، إن امتحان الجبر والهندسة لطلاب الصف الثالث الثانوي "الشعبة العلمية" اليوم مقبول.

وأضاف صابر لـ"الدستور": "الامتحان بالنسبة للطالب الشاطر المذاكر هيكون حلو وسهل أما بالنسبة للطالب الذي لم يذاكر ولم يتدرب على الامتحان سيكون صعبا".

وأشار عبد الله صابر إلى أنه توجد بعض المسائل المعتمدة على المستويات العليا، مختتما: "الامتحان في المجمل متوازن ومقبول".

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طلاب مدرسة مصر للغات، للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى لعدد من طلاب القسم البريطاني بالمدرسة وهم يقومون بتصوير امتحان العربي والهوية "take home exam" بالهاتف المحمول.

وحرص الدكتور رضا حجازي، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة عمليات الوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأشار إلى أنه بالمتابعة مع مسئولى من وزارة الصحة للاطمئنان على صحة الحالات المرضية للمراقبين والملاحظين، التي تم الإبلاغ عنها بالأمس داخل غرفة العمليات، وتمثلت في حالتين لمراقب، وملاحظ من محافظة أسوان، وملاحظ من محافظة السويس، ومراقب من جنوب سيناء، وتم الاطمئنان عليهم جميعًا وأنهم بحالة جيدة.

مواقع التواصل ازمة الصحة جنوب سيناء منع وذلك محافظة القاهرة التواصل الاجتماعي امتحانات الثانوية العامة التربية والتعليم رئيس

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