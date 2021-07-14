الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الوعي بالماضي والحاضر.. «شجون» يوسف زيدان في معرض الكتاب

سلسلة شجون ليوسف
سلسلة شجون ليوسف زيدان

صدر مؤخرًا طبعة حديثة من سلسلة «الشجون»، للدكتور يوسف زيدان، عن دار كيان، وتتكون السلسلة من 4 كتب؛ هي «شجون مصرية»، «شجون تراثية»، «شجون عربية»، «شجون فكرية»، وتتوفر السلسلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

وقال الروائي الكبير يوسف زيدان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ما كانت هذه الطبعة الجديدة من مجموعة الشجون لتصدر خلال اليومين القادمين، وتُتاح في معرض القاهرة للكتاب، بسبب الوعكة الصحية التي أصابت منذ شهر مصمم الأغلفة بدار كيان، وبالتالي عدم استطاعته عمل تصميم الغلاف للكتب، لكن الإنسان الجميل الروائي المشهور أحمد مراد، وهو أيضًا مصوّر فوتوغرافي ومصمم أغلفة مبدع، تطوع لعمل هذه الأغلفة لدار النشر (ولم يخبرني بذلك) فأنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة.. فشكرًا له على هذا الموقف النبيل».

مجموعة شجون

يضم الكتاب مقدمة وسبعة فصول، ويؤكد في مجملها أن الثورة الثقافية هي التي ستنقذ مصر مما هي فيه من تخلف.

ويقول الدكتور يوسف زيدان عن كتاب «شجون مصرية»: إن فصول هذا الكتاب بعضها إعادة كتابة لمقالات تناثرت في الصحف السيارة، واجتمعت هنا في سياق واحد، وبعضها ينشر هنا لأول مرة، كلها تسير في اتجاه واحد، هو الوعي العميق بالماضي، والغوص في الحال الحاضر واستشراف المستقبل، ويبدأ الكاتب بتوضيح معنى كلمة شجون والتي تعني عروق وفروع الشجر المشتبكة، حسبما ورد عن ابن منظور في معجمه الشهير «لسان العرب.

يشار إلى أن آخر أعمال زيدان الروائية رواية «حاكم.. جنونُ ابن الهيثم» الصادرة عن عن دار نشر «بوك فاليو»، والتي تدور حول شخصية العالم الحسن ابن الهيثم، مؤسس علم البصريات والفلكي الذي بحث فى تكوين العالم.

يُذكر أن الدكتور يوسف زيدان هو باحث ومفكر مصري متخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، وقد حصل على جائزة البوكر العربية عام 2009، عن رواية عزازيل، وله عدة روايات أخرى منها ظل الأفعى، والنبطي، وجونتانامو.

سلسلة الشجون الدكتور يوسف زيدان دار كيان للنشر والتوزيع معرض القاهره الدولي للكتاب شجون عربية شجون فكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

الآن.. اعرف جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021

الآن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

الباز: تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة بسبب إعلان المبادئ «كلام فارغ»

لمضاهاتها بمكالمات مسجلة.. سحب بصمة صوت حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟