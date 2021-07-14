الوعي بالماضي والحاضر.. «شجون» يوسف زيدان في معرض الكتاب

صدر مؤخرًا طبعة حديثة من سلسلة «الشجون»، للدكتور يوسف زيدان، عن دار كيان، وتتكون السلسلة من 4 كتب؛ هي «شجون مصرية»، «شجون تراثية»، «شجون عربية»، «شجون فكرية»، وتتوفر السلسلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

وقال الروائي الكبير يوسف زيدان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ما كانت هذه الطبعة الجديدة من مجموعة الشجون لتصدر خلال اليومين القادمين، وتُتاح في معرض القاهرة للكتاب، بسبب الوعكة الصحية التي أصابت منذ شهر مصمم الأغلفة بدار كيان، وبالتالي عدم استطاعته عمل تصميم الغلاف للكتب، لكن الإنسان الجميل الروائي المشهور أحمد مراد، وهو أيضًا مصوّر فوتوغرافي ومصمم أغلفة مبدع، تطوع لعمل هذه الأغلفة لدار النشر (ولم يخبرني بذلك) فأنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة.. فشكرًا له على هذا الموقف النبيل».

مجموعة شجون

يضم الكتاب مقدمة وسبعة فصول، ويؤكد في مجملها أن الثورة الثقافية هي التي ستنقذ مصر مما هي فيه من تخلف.

ويقول الدكتور يوسف زيدان عن كتاب «شجون مصرية»: إن فصول هذا الكتاب بعضها إعادة كتابة لمقالات تناثرت في الصحف السيارة، واجتمعت هنا في سياق واحد، وبعضها ينشر هنا لأول مرة، كلها تسير في اتجاه واحد، هو الوعي العميق بالماضي، والغوص في الحال الحاضر واستشراف المستقبل، ويبدأ الكاتب بتوضيح معنى كلمة شجون والتي تعني عروق وفروع الشجر المشتبكة، حسبما ورد عن ابن منظور في معجمه الشهير «لسان العرب.

يشار إلى أن آخر أعمال زيدان الروائية رواية «حاكم.. جنونُ ابن الهيثم» الصادرة عن عن دار نشر «بوك فاليو»، والتي تدور حول شخصية العالم الحسن ابن الهيثم، مؤسس علم البصريات والفلكي الذي بحث فى تكوين العالم.

يُذكر أن الدكتور يوسف زيدان هو باحث ومفكر مصري متخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، وقد حصل على جائزة البوكر العربية عام 2009، عن رواية عزازيل، وله عدة روايات أخرى منها ظل الأفعى، والنبطي، وجونتانامو.