الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة العدل الأمريكية: 4 إيرانيين متهمون بالتآمر لخطف صحفى

وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية

قالت وزارة العدل الأمريكية، إن محكمة في نيويورك وجهت اتهامات لأربعة من مسؤولي المخابرات الإيرانية بتهمة المشاركة في مؤامرة خطف صحفي، إضافة إلى الاحتيال المصرفي والتحويل الإلكتروني.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أوضحت الوزارة في بيان، إن المحكمة وجهت لائحة اتهام للإيرانيين الأربعة بالتآمر لاختطاف صحفي من أصول إيرانية يقيم في نيويورك ومعارض للحكومة الإيرانية.

و قالت في البيان، إن الأربعة هم من عملاء أو وكلاء الاستخبارات الإيرانيةذ، وأحدهم مسؤول فيها، مضيفًا أن أحد المتآمرين وهو مقيم في كاليفورنيا قدم خدمات مالية دعمت مؤامرة الاختطاف التي بدأت في يونيو 2020، وهو لذلك يواجه عقوبة بالسجن 80 عامًا، بينما يواجه الآخرون عقوبة السجن المؤبد.

وعلى صعيد آخر، كررت الولايات المتحدة تحذيرها للصين من أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيؤدي لتفعيل معاهدة مبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين عام1951 للدفاع المشترك.

ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، وجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا التحذير في بيان خطي بمناسبة ذكرى مرور خمسة أعوام على حكم أصدرته هيئة تحكيم برفض مطالبات الصين بالسيادة على مناطق واسعة في بحر الصين الجنوبي.

 

و قال بلينكن: "تؤكد الولايات المتحدة السياسة التي أعلنتها في 13 يوليو 2020 بشأن المطالبات بالسيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي في إشارة إلى رفض إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لمطالب الصين بالسيادة على الموارد البحرية في معظم بحر الصين الجنوبي.

و أضاف بلينكن: "نؤكد أيضا أن أي هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي سيُفعل الالتزامات الأمريكية للدفاع المشترك بموجب المادة الرابعة من معاهدة".

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