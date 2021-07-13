الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البحيرة.. أم تقتل طفلتها الرضيعة إرضاء لزوجها لعدم رغبته فى إنجاب بنات

جثة طفلة
جثة طفلة

واقعة مؤسفة شهدتها قرية زاوية سالم التابعة لمركز أبوالمطامير بالبحيرة، حيث أقدمت عروس شابة على التخلص من طفلتها الرضيعة بعد ولادتها بـ 14 يومًا حيث قامت بإلقائها حية بخزان مياه أعلى المنزل حتى لفظت أنفاسها ثم قامت بإخراجها وادعاء وفاتها إرضاءً للزوج الذى لا يرغب فى إنجاب بنات.

 

تلقى المستشار أحمد عتمان رئيس نيابة أبوالمطامير بلاغًا من مفتش الصحة بالإدارة الصحية بأبو المطامير باشتباهه في وفاة طفلة حديثة الولادة "عمر ١٤ يومًا" عقب التصريح بدفنها بثلاثة أيام بقرية زاوية سالم.

 

وأمر المستشار عبدالحق بصيلة رئيس النيابة الكلية  لنيابات وسط دمنهور باستخراج جثة المجني عليها وتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتحري حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها.

 

ووجه اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد شعراوى مدير المباحث لكشف غموض الحادث، حيث توصلت تحريات فريق البحث إلى وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة المجنى عليها وأضافت التحريات قيام والدتها "عروس شابة" وتدعى سارة .إ. ع بالتخلص منها بوضعها حية في خزان المياه بالمنزل وادعاء وفاتها طبيعيًا.

 

وتم القبض على الزوجة المتهمة وبمواجهتهما اعترفت بقتلها لعدم رغبة زوجها فى إنجاب بنات، وأمر أحمد عتمان رئيس نيابة أبو المطامير بحبسها على ذمة التحقيقات.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

وفي واقعة منفصلة، شهدت محافظة البحيرة اليوم، مصرع طفل غرقًا بترعة شاهين المارة بقرية قليشان التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إيتاى البارود العام.

 

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول طفل، لمستشفى إيتاى البارود المركز جثة هامدة ادعاء إسفكسيا الغرق وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع  " عبدالله رمضان محمود " 11 سنة إثر سقوطه بترعة شاهين المارة بقرية قليشان مما أدى إلى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية.

 

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة طفلة مركز شرطة التحقيقات الكلية مدير المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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