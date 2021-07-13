الكويت تسجل 1712 إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، 1712 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 379 ألفًا و76 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية: أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 2147 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1769 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 359 ألفًا و25 حالة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية، اعتبارًا من يوم الأحد 25 يوليو وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكر المجلس أنه بعد إفادة من وزير الصحة، قرر أيضًا تكليف كل من وزارة الدفاع ومؤسسة البترول الكويتية بتسخير مستشفياتهما لدعم المنظومة الصحية في البلاد.

وسجلت الكويت، أمس، 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء في البلاد 377 ألفًا و364 حالة، وحصيلة الوفيات 2136 حالة.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.