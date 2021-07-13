الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعرف على تحركات وأنشطة ولقاءات البابا تواضروس خلال أسبوع

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في أسبوع ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن انشطة وتحركات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة من الأحد ٤ يوليو إلى السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١م. .            

على صعيد اخر، قال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يودعون إلى الفردوس نفس قداسة الكاثوليكوس باسيليوس مار توما باولوس الثاني كاثوليكوس الكنيسة الهندية الأرثوذكسية.

أضاف موسى في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يذكرون خدمته الجليلة والإنسانية المتسعة التي شهدت للمسيح في الهند.

المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى ابراهيم البابا تواضروس الثاني المتحدث الرسمي للكنيسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

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تجارة القبح

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