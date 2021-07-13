محافظ سوهاج يطلق التشغيل التجريبي لكوبري الثقافة قبل استلامه بصفة نهائية

ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، التشغيل التجريبي لكوبري الثقافة أعلى السكة الحديد بوسط مدينة سوهاج، قبل استلامه بصفة نهائية من الشركة المنفذة، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عماد سعفان نائب رئيس الشركة الوطنية، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، واللواء حازم قطر قائد قطاع الصعيد بالشركة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والعميد خالد حلاوة مدير مشروعات سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، والشعبية، وشباب وأهالي المحافظة .

وهنأ " الفقي " أهالي سوهاج بإطلاق التشغيل التجريبي للكوبري، موضحا أن المشروع يأتي ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة بلغت 304 مليون جنيه، مؤكدا على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط المدينة، ويخفف الازدحام المروري بمنطقة العروبة ونفق الثقافة، وشارع الشهيد، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة .

وتفقد المحافظ ومرافقيه الكوبري، وسلم المشاة أعلى المزلقان، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المشروع الذي يربط بين حي شرق، وحي غرب سوهاج، حيث يبلغ طول الكوبري الرئيسي 700 متر بداية من شارع التحرير وحتى شارع الشهيد بعرض متفاوت من 14.5م إلى 19.5م، ويضم 4 حارات بواقع حارتين لكل اتجاه، ويشمل منزل بشارع بورسعيد بطول 200م، وعرض 6.8م بواقع حارتين، ومطلع من شارع اسيوط/سوهاج بطول 175م ، وعرض 6.8م بواقع حارتين، بالإضافة إلى مطلع من شارع المحطة بطول 135م، وعرض 6.3م بواقع حارتين، وذلك لتجنب التداخل بين الاتجاهات المختلفة بالكوبري