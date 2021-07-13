الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ما هي البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري؟

التمويل العقاري
التمويل العقاري

يسعى المواطنين لمعرفة تفاصيل مبادرة التمويل العقاري، حيث شهدت محركات البحث الإلكترونية، عدد كبير من عمليات البحث حول البنوك المشاركة في تلك المبادرة.

البنوك المشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 2021

وتتاح تلك المبادرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة قدرها 3%، ويشارك فيها نحو 22 بنكًا، وهم:
 

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك القاهرة.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- بنك التنمية الصناعية.

- البنك العربي الأفريقي الدولي.

- بنك المصرف المتحد.

- بنك القطري الوطني الأهلي QNB.

- بنك بلوم.

- بنك كريدي أجريكول.

- البنك العقاري المصري العربي.

- البنك المصري الخليجي.

- بنك الاتحاد الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك الشركة المصرفية العربية SAIB.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك التنمية والائتمان الزراعي.

- بنك قناة السويس.

- بنك المشرق.
 

شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للاستفادة من تلك المبادرة، وهي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- بالنسبة لمحدودي الدخل، يشترط ألا يزيد عن 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب، ويقوم بدفع مقدم 10% من إجمالي قيمة الوحدة.

- بالنسبة لمتوسطي الدخل، يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأعزب عن 10 آلاف جنيه، وبالنسبة للأسرة لا يتجاوز 14 ألف جنيه بنسبة مقدم من 15 إلى 20%.

- يحق للعميل / الأسرة شاملة الأولاد والقصر الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، شرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

- يشترط أن تكون الوحدة السكنية التي استقر اختيار المواطن عليها، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل، وأن تكون بغرض السكن والمعيشة وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

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الشروط وطريقة التقديم في مبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021

- وبالنسبة لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، يحدده صندوق دعم التمويل العقاري، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يشترط ألا تزيد قيمة الوحدة على 1.1 مليون جنيه للأعزب وبين 1.1 إلى 1.4 بالنسبة للأسرة، ويحظر بيع الوحدة قبل 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة.

- ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في نهاية عمر القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات بغض النظر عن سن العميل يمكن الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة وبحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

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وائل لطفي

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