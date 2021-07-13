الرئاسة التونسية تشكر الإمارات على دعمها فى مواجهة جائحة كورونا

أعربت الرئاسة التونسية عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة لإرسالها طائرة محمّلة بــ500 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، لمساعدة الدولة التونسية على مواجهة جائحة (كوفيد 19)، لاسيما في ظل الانتشار السريع للفيروس داخل تونس.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها اليوم: "تجسيدًا للمحادثة الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حلّت صباح اليوم الثلاثاء، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة محمّلة بــ500 ألف جرعة من التلاقيح ممنوحة من دولة الإمارات إلى بلادنا".

وأضاف البيان التونسي: "تعرب مؤسسة رئاسة الجمهورية عن جزيل شكرها، وبالغ امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على دعمها جهود تونس في هذا الظرف الوبائي في مبادرة نبيلة تترجم ما يجمع البلدين من روابط تاريخية راسخة".

مساعدات عربية لتونس

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المساعدات الطبية التي أرسلتها الدول العربية إلى تونس لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بعد تصريحات المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، بأن الوضع الصحي الحالي كارثي وانهيار المنظومة الصحية في البلاد، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، لا سيما في ظل التحورات الأخيرة للفيروس وظهور سلالات جديدة أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات في تونس.

وفي هذا الصدد، تعهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بإرسال طائرة محملة بـ250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى العديد من المعدات الطبية لمساعدة تونس في مواجهة الجائحة، وذلك خلال محادثات هاتفية جرت أمس الإثنين، بين الرئيس الجزائري ونظيره التونسي قيس سعيد.

مساعدات إماراتية إلى تونس

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