كليات جامعة القناة.. التجارة تفوز ببطولة القدم والهندسة تحصد لقب اليد

شهد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، المباراة النهائية لدورى كرة القدم وكرة اليد لكليات جامعة قناة السويس والتي أقيمت على الأضواء الكاشفة بملاعب المدينة الجامعية للطلاب.

وأشاد رئيس جامعة قناة السويس، بمستوى الطلاب إلى جانب الروح الرياضية العالية التي شاهدها بين الطلاب خلال المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن الكل فائز فلارتقاء بمستوى لاعبي الجامعة يساهم في تشكيل منتخب قوى يمثل الجامعة في اللقاءات القمية.

أعلن زكي فوز كلية التجارة والحصول بكأس البطولة في كرة القدم بعد الفوز علي كلية حاسبات ومعلومات بثلاثة أهداف نظيفة مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما وبينما جاءت حاسبات في مركز الثاني حصلت كلية التربية الرياضة علي المركز الثالث أما ببطولة كرة اليد فقد حصلت كلية الهندسه على المركز الأول وكلية التربيه رياضيه علي المركز الثاني.

من جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن ٤٠٠ طالب ممثلون لـ١٦ كلية شاركوا بدورة كرة القدم أما كرة اليد فقد شارك بها ٢٦٠ طالب ممثلون ١٦ كلية .

حضر المباريات الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنى الرياضية بالجامعى واللواء عماد جودة مدير الأمن الجامعى .

وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن الجامعة قد أعدت مجموعه متميزه من الأنشطة الطلابية خلال فترة الصيف والتي بدأت بمعسكر إعداد القادة بدورته الخامسة عشر مشيرا إلى أن الخطة تحمل الكثير من الأنشطة الطلابية المتميزى.

قام بتنظيم فاعليات البطولة إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف كل من عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و عادل القاضي مدير إدارة النشاط الرياضي وفريق العمل المتميز بالإدارة.