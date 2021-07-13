طالبات الثانوية بمطروح: «الفرنساوي كله تكات.. والمراقبون سبب التوتر» (فيديو)

تباينت آراء طالبات الثانوية العامة "الشعبة الأدبية" حول امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية "الفرنساوي"، والذي عقد اليوم الثلاثاء.

وقالت ياسمين محمد طالبة بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة بمطروح لـ"الدستور"، إن الامتحان تضمن 33 سؤالا وأفضل من امتحان مادة اللغة العربية، مضيفة: "الوقت على قد الحل وهناك بعض الأسئلة التي كانت تحتاج إلى تفكير طويل".



وأضافت فاطمة منصور، لـ"الدستور": "الفرنساوي مش سهل ومش صعب عاوز تفكير والوقت قليل.. كان في تكات وتوتر داخل اللجان".

وأكدت منة محمد لـ"الدستور"، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية كان يحتاج إلى وقت أكثر بالإضافة إلي التوتر داخل اللجان بسبب المراقبين، مضيفة "امتحان الفرنساوي سهل مقارنة بامتحان العربي.. المراقبين ضد الطلاب مش معاهم وأساس التوتر داخل اللجان".

ومن المقرر أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التي تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية اليوم السبت ١٠ يوليوامتحان اللغة العربية، الاثنين ١٢ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الاربعاء١٤ يوليو الرياضيات البحته جبر وهندسة فراغية، السبت ٢٤ امتحان مادة الفيزياء، الاثنين ٢٨ الرياضيات التطبيقية الديناميكا، السبت ٣١ يوليو الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، الاثنين ٢ اغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وامتحان مادة التفاضل والتكامل.

بينما ظل امتحان الشعبة الأدبية يوم الأحد الأحد ١١ يوليو امتحان اللغة العربية، الثلاثاء ١٣ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الخميس ١٥ يوليو امتحان الجغرافيا، الأحد ١٨ يوليو امتحان الفلسفة والمنطق، الأحد ٢٥ يوليو امتحان التاريخ، الثلاثاء ٢٧ يوليو امتحان علم النفس والاجتماع، الخميس ٢٩ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.