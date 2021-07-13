الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بنوك مبادرة التمويل العقاري 2021.. والأوراق المطلوبة للتقديم

وحدات سكنية
وحدات سكنية

تحصد بنوك مبادرة التمويل العقاري 2021 حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية خاصة عقب إعلان البنك المركزي عن تفاصيل المبادرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير القائمة الكاملة للبنوك المصرية المشاركة في المبادرة و الأوراق المطلوبة للتقديم في المبادرة الرئاسية.

قائمة بنوك مبادرة التمويل العقاري 2021

ووفقا لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي فإن هناك مجموعة كبيرة من البنوك المصرية تشارك في المبادرة الرئاسية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة سنوية متناقصة 3% وبفترة سداد طويلة الأمد ومن المتوقع مشاركة عدد أكبر في المبادرة خلال الفترة القادمة هي:-

البنك الأهلي، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك القاهرة، بنك بلوم، بنك مصر، بنك ناصر الاجتماعي، بنك فيصل الإسلامي، بنك كريدي أجريكول، بنك المصرف المتحد، البنك القطري الوطني الأهلي، بنك الكويت الوطني، البنك العقاري المصري العربي، بنك الاستثمار العربي، بنك التعمير والإسكان، البنك المصري الخليجي، بنك الاتحاد الوطني، بنك التنمية الصناعية، بنك الشركة المصرفية العربية .

 

الأوراق المطلوبة للتمويل شقق سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل 

يمكن للراغبين في الحصول على شقق سكنية بنظام التمويل العقاري من خلال المبادرة الرئاسية لتمويل وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل تحضير الأوراق التالية للتقديم:-

  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية
  • وثيقة الزواج للمتزوجين
  • وثيقة الطلاق للمطلقات، شهادة الوفاة للأرامل
  • بيان نفقة للمطلقات "من خلال حكم محكمة"
  • شهادات ميلاد الأبناء تحت سن 16 سنة و صورة بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية للأبناء فوق الـ16 سنة
  • برنت معاش للمتقاعدين
  • مفردات مرتب بالداخل الصافي + الحوافز للموظفين القطاع الخاص والعام
  • إيصالات مرافق حديثة للشقة المطلوب تمويلها
  • خطاب من مالك الشقة موضع به السعر المطلوب ومرفق به جميع أوراق الملكية

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شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

يبحث الكثير من محدودي الدخل حاليا على بنوك مبادرة التمويل العقاري 2021 التي تشارك في المبادرة الرئاسية لمحدودي الدخل لمعرفة شروط التقديم والتي تتلخص في:-

  • أن يكون الراغب في الاستفادة مصري الجنسية 
  • أن يكون دخله الشهري جنيه 4500 للأعزب و 6000 جنيه للمتزوج
  • أن تكون قيمة الوحدة السكنية المراد تمويلها 350 ألف جنيه
  • أن يكون الهدف من الشراء السكن وليس الاستثمار
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رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

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