الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر اتهام طليق الإعلامية إيمان أبو طالب بتبديد قائمة العفش 15 سبتمبر المقبل

إيمان أبو طالب وطليقها
إيمان أبو طالب وطليقها محمد سمير

حددت محكمة الدقي، اليوم الثلاثاء، جلسة 15 سبتمبر المقبل، لنظر دعوى أقامتها الإعلامية إيمان أبوطالب ضد طليقها محمد سمير، تتهمه بتبديد منقولاتها.

وطالب وكيل الإعلامية بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه "محمد سمير"، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تبديده المنقولات الموجودة في قائمة عفش الزوجية والتي قدر ثمنها الإجمالي بمبلغ  750 ألف جنيه.

وطالبت الإعلامية في دعواها بإلزام طليقها بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.

كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال الإعلامية إيمان أبو طالب عن زوجها محمد سمير، قبل حلول عيد الفطر المبارك، فيما لم يعلن أي من الطرفين خبر انفصالهما بشكل رسمي.

واتفق الطرفان على الطلاق بعد عدة سنوات من زواجهما، وذلك بعد نشوب العديد من الخلافات في وجهات النظر بينهما، والتي زادت حدتها خلال الفترة الأخيرة ما دفعهما لإنهاء حياتهما الزواجية بالانفصال رسمياً.

جلسة إيمان أبو طالب تبديد منقولات اتهام محمد سمير محكمة الدقي

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