محسن منصور ينفي شائعة وفاة شقيقه.. وخالد محروس يعتذر

نفى الفنان محسن منصور، خبر وفاة شقيقه، الذي أعلنه الممثل خالد محروس، عبر حسابه بموقع “فيس بوك” صباح اليوم.

وكتب محسن منصور عبر حسابه بموقع “فيسبوك” قائلا: “صباح الخير ويوم جميل لسه صاحي علي خبر حالة وفاة.. أنا معنديش إخوات إلا بنات والخبر غير صحيح ومعرفش مصدر المعلومة.. على العموم شكرا لكل الناس اللي اهتمت وسألت واتصلت”.

وقام الفنان خالد محروس، بحذف خبر وفاة شقيق محسن منصور، وعلق على الخبر قائلا: “الخبر غير حقيقي وأنا كنت ناقله من أحد الزملاء اللي بثق فيهم الحمد لله الخبر مش صحيح”.

وكتب وقتها الفنان خالد محروس على حسابه بموقع فيسبوك صباح اليوم، قائلا: “البقاء والدوام لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيق الفنان محسن منصور حمدي منصور حسن”.

محسن منصور في سطور

بدأ الفنان محسن منصور مسيرته الفنية على خشبة مسرح الجامعة فى عام 1989، ثم شارك فى مسرحية المزاد، ومن ثم بدأ مشواره الفني والتنقل بين الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وشارك محسن منصور، في أكثر من 40 عملا مختلفا، وغالبا ما عرف بأدوار الشر فهو يتقنها ببراعة واحتراف، ومن أبرز أعماله الدرامية مسلسل ابن حلال، كأنه امبارح، ابن حلال، رسايل، وأبرز أعماله السينمائية فيلم حسن ومرقص، قلب الأسد، واحد من الناس، خارج على القانون.

أهم أدوار محسن منصور، كانت في «مسلسل الأدهم» مع أحمد عز، وفيلم خلاويص، وجدو نحنوح، عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة، ابو عماد وعنترة ابن ابن ابن شداد مع النجم محمد هنيدي.

شارك محسن منصور في رمضان الماضي مع الفنان حمادة هلال في مسلسل المداح، وقال إن فكرة أي مسلسل تكون فكرة علي ورق لحين تواجد إنتاج متحمس لتنفيذها، مضيفا أن نجاح مسلسل “المداح” كان محتاج ناس جريئة.