بدء العمل بتحديثات بروتوكول مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج كورونا الخميس

ينظم قسم الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس يوم الخميس القادم، اليوم العلمى للقسم والذي سيشهد الإعلان عن بدء العمل بالتحديثات الأخيرة لبروتوكول مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، الدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتور علي الأنور الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور ياسر مصطفى، رئيس قسم الصدر بمستشفيات جامعة عين شمس، أن فعاليات اليوم الذي يعقد بمركز التدريب والتطوير بالجامعة، تشمل تقديم بعض الحالات الإكلينيكية التفاعلية والتي مثلت تحديات علاجية تم التعامل معها بمستشفيات جامعة عين شمس، وسيتم نقاش تلك الحالات مع كوكبة من أساتذة الصدر والرعاية المركزية بجامعه عين شمس.

كما سيتضمن اليوم التطرق لآخر المستجدات العلمية فيما يتعلق بالالتهابات الفطرية المصاحبة لفيروس كورونا وعرض الأدلة العلمية الداعمة لاستخدام الأدوية المختلفة في العلاج.

يشارك في اللقاء العلمى نخبة من أطباء الصدر والباطنة والرعاية المركزة وطب المسنين، وسيتم بث فعاليات اليوم عبر تقنية "زووم" لأطباء الصدر والتخصصات الأخرى من القاهرة ومختلف المحافظات.

كما تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية الدولية للأورام المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية في الفترة 15-16 يوليو، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.