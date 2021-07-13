بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم».. أكتوبر المقبل

يستعد أبطال الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” لبدء تحضيرات العمل المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أكتوبر المقبل ليشارك في السباق الرمضاني المقبل 2022.

وعلمت الدستور ان كل أبطال العمل وافقوا بشكل مبدئي على المشاركة في بطولة الجزء الثاني ما عدا النجمة روبي التي مازالت مترددة في الموافقة على المشاركة في الجزء الثاني من عدمه.

ويبدأ المخرج سامح عبد العزيز معاينة أماكن التصوير المختلفة خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد نهائي للتصوير عقب انتهاء الشركة المنتجة للمسلسل من إنهاء تعاقدات كافة الممثلين المشاركين في الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” ويشهد الجزء الثاني من العمل استحداث شخصيات جديدة ومشاركة عدد كبير من النجوم الشباب.

وتجري الشركة المنتجة للمسلسل جلسات عمل مكثفة مع المؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل والخطوط الدرامية للعمل قبل الإعلان بشكل رسمي عن بدء تصوير الجزء الثاني.

وكان المؤلف أحمد عبدالله قد أعلن عن تعاقده علي كتابة الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم" في شهر أبريل الماضي ونشر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي: "تم التعاقد السيناريست أحمد عبدالله مع المنتج أحمد السبكي والمخرج سامح عبد العزيز علي إنتاج الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم".

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من المسلسل تم إنتاجه قبل 4 سنوات وتحديدا في عام 2017، وعرض ضمن السباق الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور و تدور أحداث العمل بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

مسلسل رمضان كريم الجزء الأول

شارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل “رمضان كريم” كل من روبي وشريف سلامة وسيد رجب والراحل محمود الجندي وسلوي عثمان وسلوي محمد علي وكريم عفيفي، وسهر الصايغ ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز