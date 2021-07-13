الثلاثاء 13 يوليو 2021
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اقتصاد

إطلاق تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» للهاتف المحمول

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

أعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق تطبيق المحمول Egyptian  eInvoicing  الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على كل من منصة جوجل بلاي (Google play) ومنصة آب ستور (App store) والتي تتيح للممول المسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية العديد من الوظائف المهمة للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنها إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها  لحظيًا إلى المصلحة من خلال تطبيق المحمول (ولكن هذه الخاصية متاحة حاليًا من خلال أجهزة Android فقط)، كما أنه يتيح توفير خاصية التوقيع الإلكتروني على الفواتير (وهذه الخاصية متاحة حاليًا من خلال أجهزة  Android  فقط  ومن خلال SD Card محمل عليه شهادة التوقيع الإلكتروني ويمكن الحصول  عليه من خلال شركة ايجيبت تراست أو شركة مصر للمقاصة).

 وأوضح عبدالقادر أن تطبيق المحمول يمكنه التحقق من صحة البيانات الواردة بالفاتورة الإلكترونية خلال عملية الإصدار كما يمكن الممول أيضا من استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات على المنظومة من خلال تطبيق المحمول، وإرسال الإشعارات اللحظية لكل من مصدر ومستلم الفاتورة، هذا مع إمكانية رفض المشتري للفاتورة المستلمة أو إلغاء البائع للفاتورة المصدرة من خلال تطبيق المحمول.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى إجراء بعض التحديثات على البيئة الاختبارية وبيئة التشغيل الفعلي للمنظومة وذلك بإضافة خاصية التسجيل للممولين ذاتيًا على البوابة الإلكترونية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ( البورتال) وتم إرسال كافة الخطوات اللازمة لذلك من خلال ارسال ايميلات لممولي مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة  لشرح وتوضيح هذه التحديثات وليتمكن الممولون من القيام بها بكل سهولة.

وأضاف عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أوخدمات الدعم الفنى الميدانى المقدمة من شركة إيفينانس، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني 
[email protected]

 

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