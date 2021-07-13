«عبدالعاطي» يستعرض آليات تمويل وتنفيذ مشروع تحديث نظم الري

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، وممثل البنك الأهلى المصرى، لاستعراض ومناقشة آليات تنفيذ وتمويل مشروعات الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه.

زيادة ربحية المزارعين وإنتاجية المحاصيل

واستعرض وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، خطة تنفيذ أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، مؤكداً على أهمية المشروع فى توفير المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، بالإضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية المزارعين، وذلك من خلال تطبيق الرى الحديث.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى ترشيد استهلاك المياه، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، مشددًا على ضرورة مواصلة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، إن المشروع القومى يستهدف تحويل 3.70 مليون فدان من الأراضي الزراعية التى تروى بالغمر إلى أنظمة الري الحديث لترشيد المياه المستخدمة، وذلك فى خلال ثلاث سنوات، بهدف تحقيق رؤية الوزارة في التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الجمهورية سواء على الشبكة المائية أو من خلال المستوى الحقلى بالتزامن مع تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع.

وعلى صعيد آخر .. تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

يأتى ذلك فيما تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع تحويل أنظمة الري الحديث إلى 376 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 99 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة.