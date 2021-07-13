الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

شكرى: مفوضو الاتحاد الأوروبى أكدوا على حق فى مياه النيل

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية  سامح شكري، أمس الإثنين في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع العربية: إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة "التصلب الحالي" في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف شكري: هناك تنسيقا بين الجانبين المصري والسوداني "لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات".

وتابع شكري: أن "مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل"، وتابع: "هناك استعداد لأن يتحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر وهذا يتوقف على المسار الأفريقي والرئاسة الأفريقية".

وقال شكري إن مشروع القرار الخاص بالسد سيطرح للتصويت في مجلس الأمن "في حالة حدوث توافق بين الأعضاء"، وأضاف: "ننتظر الأطروحات التي ستقدم من الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة".

يأتي هذا فيمأ اكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، أن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة يتطلب تنازلات من جميع الأطراف.

ودعت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة جميع أطراف قضية سد النهضة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض المفاوضات.

كما أعرب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، عن إيمانه بأن أطراف قضية سد النهضة (مصر إثيوبيا والسودان) قادرة على التوصل إلى اتفاق حول ملئه وتشغيله.

وقال المندوب الفرنسي خلال كلمته في جلسة مجلس الامن ، إن كل الأطراف في أزمة سد النهضة لديها مطالب مشروعة، ولكن تبددت الثقة بعد تفاوض استمر إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى هشاشة الاستقرار الإقليمي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا بداية الملء الثاني من سد النهضة في خطة غير متفق عليها مع الجانبين المصري والسودانيو بتصرف احادي تماما، وهو ما أثار غضب كلا من مصر والسودان اللتان أعلنا رفضهما للمل ء الثاني.

تصريحات وزير الخارجية سامح شكري الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية سامح شكري أزمة سد النهضة اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة

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وائل لطفي

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