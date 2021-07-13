حظك اليوم لجميع الأبراج النارية الثلاثاء 13 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج النارية، اليوم الثلاثاء، 13 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: يخفّف هذا اليوم من الضغوط السابقة لتنقشع السماء قليلاً، وتتوضح أمامك الطريق التي يجب أن تسلكها.

عاطفيًا: تنقلب المعطيات في مصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، وإذا كنت تبحث عن علاقة فقد تتوافر لك فرص جيدة هذا اليوم تستفيد منها إلى أقصى حد.

صحيًا: قد يشتد الغضب وتشعر بعدم الأمان او تطالب بحقّ وتُقابل برفض فتنفعل وتنهار.

الأسد

مهنيًا: استفد من الوضع لترويج منتوجات تعدّ من الكماليات، فإذا كنت تعمل في مجال الفن والأناقة والذوق، تستفيد من أجواء هذا اليوم لإطلاق جديد.

عاطفييًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور ضدك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردات الفعل.

صحيًا: تقرر ممارسة بعض الرياضات التأملية التي تساعدك على الراحة النفسية.





القوس

مهنيًا: تعيش يوم صعبا يحمل التباسات وتاخير امتحانات صعبة يجب عليك ان تتعامل معها بدبلوماسية هادئة دون ان تاخذ أي قرار متسرع فكن حذر جدا.

عاطفيًا: تتخذ ابتداءً من اليوم قرارات مهمة، كأن تنسحب من علاقة ناشئة أو تغيّر اتجاهك أو ترتبط بعلاقة جديدة.

صحيًا: تشعر بأن نظرك ضعيف على المسافات البعيدة ويسبب لك صداعًا.

صفات الأبراج النارية

وتتميز الأبراج النارية، بعدد من الصفات، وهي الثقة الشديدة في النفس والتي تصل إلى حد الغرور، وحب للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة، ويفضل أصحاب هذه الأبراج الإبداع فى العمل والتميز، ويعرف عن مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم.

كما أن مواليد هذا البرج، يطمحون إلى الحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية، ومن مساوئ مواليد الأبراج النارية هي االغطرسة والغرور في الحديث مع الآخرين، كما يعرف عنهم سرعة الغضب الحاد فى بعض الأحيان.