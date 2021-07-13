صحيح كارل ماركس.. ديوان جديد لعلى حجاب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

صدرحديثًا عن دار مرسال للنشر والتوزيع ديوان “صحيح كارل ماركس” للشاعر على حجاب بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو الجاري.

وقال علي حجاب عن الديوان:" صحيح كارل ماركس" فهو تجربة شخصية عن علي حجاب نفسه، حياتي ما بين فترة 2013 لحد ما وصلت 2020، كل ما استطيع قوله أن صحيح كارل ماركس يناقش الحب والعماله ورأس المال.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":" الديوان من غير فهرس لاني أنتقد الفهارس في العموم وهذا ما كتبته في قصيدة من قصائد الديوان..

ومن قصائد الديوان:

وهبت نفسي الرحمه و المغفره

إله ؟!

لا .. آله

الدنيا واقفه

و هي شغاله

روتين طبيعي في دايره

مش حلزون

اصعب من اني

اقرا شرح الكون

و اصعب من اني

اعترف بسلام

فـ ازمه اغرب من كلام نفسي

الكل أصبح من ولي .. لإمام

الكل نفض عبايته م الزحمه

كون منعزل

او وصفه مش مهتم

قادر يفرق

دم ناس عن دم

قادر يفرق

بين ضحايا العصر

و ما بين شهيد نفس الزمان

و العمر

الفرق مين قادر

يكون في القصر

مشهد درامي .. ضخم مش مفهوم

ألوانه غامقه

مش عومقه ...

ده بس قلة فهم

و الدايره دايره و كلنا في الفيلم

في خلق بتمثل

في خلق يتفرجوا

في خلق بتعيط

و في خلق بيهرجوا

و في ناس في حالها

بس بيحركوا .. كل المشاهد

و ما يذكروش في التتر

و في ناس في حالها

متشعلقين في الستر

و مفيش ستاير تبدأ الأحداث

بس الغريبه

كلهم وافقوا

إن الشيطان كان السبب و الأصل

إن الشيطان هو المصاب و النصل

إن الشيطان هو المرض و المصل

فوهبت نفسي الرحمه و المغفره

و انا مش إله

آله

في دنيا شغاله

في دايره مش حلزون.

أما عن علي حجاب فهو شاعر مصري ولد في مارس 1996 بمحافظة القاهرة، ويكتب الشعر منذ عشرة أعوام وحصل على جوائز في الشعر من جامعة حلوان.