«مستثمرى بلبيس»: أصحاب المصانع يعتزمون زيادة حجم استثمارات المنطقة

قال المهندس عبد الله الغزالى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية، إن أصحاب المصانع بالمنطقة يعتزمون زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع خطة الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات التنموية للنهوض بالاقتصاد المحلي.

وأكد الغزالى، لـ"الدستور" أن الشرقية تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية تمكنها لتصبح المحافظة الصناعية الأولى في مصر لامتلاكها عدد كبير من المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان، بلبيس، مدينة الصالحية الجديدة، بإجمالى استثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه يعمل بهم قرابة 2 مليون عامل.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية، أن مجال العمل في محافظة الشرقية لم يقتصر على القطاع الصناعي فقط بل يقوم الاقتصاد هناك على القطاع الزراعي أيضًا، متوقعًا ان المحافظة ستقود الثورة الصناعية والزراعية وزيادة حجم التصدير لمصر خلال خطة مصر 2030.

ولفت رئيس جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية، أن محافظة الشرقية تعد صاحبة ثانى أكبر مساحات مزروعة فى مصر تقترب من مليون فدان يعمل بهم قرابة 5 ملايين عامل من أبناء المحافظة.