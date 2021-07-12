«محاكمة كورونا».. رواية جديدة لمها عبود بمعرض الكتاب

صدرت حديثًا عن دار المعارف للنشر، رواية "محاكمة كورونا"، للكاتبة والروائية الدكتورة مها عبود باعشن، وتعرض لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.



تدور فصول الرواية فى أجواء معاصرة تحكى وتسرد حكايات أربع فتيات، هن (سارة – سحر – غدير- ماريا) اللاتي تحاصرهن جائحة كورونا، وتجمد مشروعاتهن الحياتية، ومنهن من كانت تنتظر إتمام زواجها من حبيبها بفارغ الصبر- وهناك من كانت ستفتتح مشروعها الاستثماري، وهناك من كانت لديها مشكلة نفسية داخلها ولا تستطيع تجاوزها، وهناك من أجبرتها الكورونا على مواجهة أزمتها الأسرية المتراكمة خلال سنوات والمؤجلة لمواجهتها بكل جرأة.



وتتناول الرواية تلك الأجواء والظروف الإنسانية والعاطفية وأيضًا الاقتصادية لهؤلاء الفتيات الأربعة فى ظل جائحة كورونا، ومدى تأثيرها على حياة هؤلاء الأشخاص، وتوقف الزمن فى كنف هذه الأزمة.



وتلقى الرواية أيضًا التأثير السلبى والشرخ النفسى الذى أحدثته كورونا فى خضم اقتحام هذا الوباء لحياتهن الشخصية بشكل مفاجئ.



وتقدم الرواية عدة تساؤلات - من يستمع لهؤلاء الفتيات؟ فالبوح عادة هو أقصر طريق لحل المشكلات، وهنا ينتفضن الفتيات الأربعة بعد سكوت وصمت، يقررن البوح ويتحدن ويقمن محاكمة لهذا الوباء العالمى الذى عطل حياتهن بشكل متعمد.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أول أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.



وحضر الافتتاح أيضًا مايا جويكوفيتش نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.