الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كرواتيا تعلن تطعيم أكثر من 38% من سكانها ضد كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، الإثنين، عن تلقيح 38.3% من سكانها حتى الآن ضد فيروس "كوفيد-19" المستجد.

وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة كورونا، بأن 46.2% من السكان البالغين، تلقوا حتى الآن اللقاحات المضادة للفيروس، بعدد تجاوز المليون و550 ألف شخص في كرواتيا.

في الوقت نفسه، أعلن فريق إدارة الأزمة، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة مصابي فيروس كورونا في البلاد إلى 360 ألفًا و841 حالة فور تسجيل 15 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

أضاف أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالوباء ارتفعت هي الأخرى إلى 8 آلاف و229 حالة بعد تسجيل حالتين وفاة جديدتين، بينما بلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن 352 ألفًا و101 متعافى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

كرواتيا كوفيد- 19 كورونا اللقاحات فيروس كورونا

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