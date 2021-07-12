الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قبل حلول العيد.. توقعات بانتعاشة في «مبيعات الأضحى»

الأدوات المنزلية
الأدوات المنزلية

قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاض في مبيعات الأدوات المنزلية وركود حاد في حركة البيع والشراء.

أضاف الطحاوي، لـ"الدستور"، أن هناك توقعات بأن تشهد المبيعات رواجًا خلال الفترة المقبلة مع حلول عيد الأضحى، تزامنًا مع موسم التزاوج.

وشهدت أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية زيادات ما بين 10-%15 بسبب ارتفاع أسعار الخامات كالألومنيوم والأستنلس ستيل، فضلًا عن زيادة أسعار خامات التعبئة والتغليف كالفوم وغيره الذى يشكل جزءا من تكلفة المنتج.

ارتفعت أسعار الخامات بالبورصات العالمية خلال الشهور الماضية مع زيادة الطلب على هذه الخامات من قبل الدول الصناعية الكبرى مثل الصين، لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

كانت تقارير صادرة عن اتحاد الصناعات، أفادت أن حجم استيراد الأدوات المنزلية تراجع من 4.1 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار حاليا وفق أخر احصاءات لدى الشعبة بتراجع بلغت قيمته 1.7 مليار دولار خلال المقارنة ما بين قبل قرارات تنظيم الاستيراد وما بعدها وأرجعت هذا التراجع إلى القرارات المنظمة للاستيراد ومن بينها القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة.

الصناعية الصناعات حجم استيراد الادوات المنزلية خلال الاغلاق جائحة كورونا

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وائل لطفي

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