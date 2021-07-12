الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي في أحداث اقتحام مركز سمالوط بالمنيا

محاكمة
محاكمة

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين أحمد الفقى محمد صلاح أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور أغسطس المقبل للنطق بالحكم على 76 متهما في أحداث مركز سمالوط عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس من عام 2013.

كانت المحكمة قد قررت القرار السابق وهو اما النطق بالحكم أو التأجيل فى القضية المتهم فيها 76 شخصا كان محكوما عليهم بأحكام تراوحت  ما بين المؤبد والسجن المشدد عام 2016 قبل ان يتم القبض على المتهمين في القضية ويتم اعادة اجراءات محاكمتهم والتي كان متهما فيها 119 تم تبرئة 5 منهم وادانة 114 آخرين حضوريا وغيابيا في أحداث اقتحام قسم شرطة سما لوط ومبنى محكمة سما لوط شمال محافظة المنيا والنيابة الادارية وعدد من المنشآت العامة في 14 اغسطس 2013. 

 

كانت محكمة جنايات المنيا قد قررت في جلستها السابقة والتي عقدت خلال شهر يونيو الماضي حجز النطق بالحكم على 76 متهما في أحداث اقتحام قسم شرطة سما لوط ابان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة الى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهمين . 

وقال خالد ابو العلاء وخالد عيسى وخالد الكومي اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين ان المحكمة انتهت اليوم من سماع المرافعة عن باقي المتهمين في اقتحام قسم شرطة سما لوط وكان محكوما عليهم بأحكام متفاوتة ما بين المؤبد والمشدد على خلفية احداث عنف وحرق قسم شرطة سما لوط ومبنى النيابة الادارية ومحكمة سما لوط في 14 اغسطس 2013 .

جنايات المنيا إعدام 3 متهمين أحداث سمالوط فضيلة مفتي الجمهورية المستشارأشرف محمد علي

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