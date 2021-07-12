الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط راكب بمطار القاهرة أخفى مشغولات ذهبية حول جسده

الضبطية
الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولة راكب تهريب كمية من المشغولات الذهبية أخفاها حول جسده.

 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف محمد سمير مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، ولم يسفر تفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة ويدويا بواسطة عماد سيد مأمور الجمرك وإشراف أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، عن وجود شئ مخالف.

 

قام رأفت وهيب مدير الجمرك بمناظرة جواز سفر الراكب وتلاحظ له قصر مدد سفره وتردده فكلف كل من عماد سيد حسين وخالد الديب مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن وجود 26 قطعة من المشغولات الذهبية بوزن يقارب 420 جرام خبأهم الراكب حول جسده، امر احمد عبد الفتاح طه مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

إحباط تهريب كمية من المشغولات الذهبية عبر مطار القاهرة

 

عقوبة التهريب في قانون الجمارك

نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدى العقوبتين.

 العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات

وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة

وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة .

راكب محاولة راكب تهريب سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بيروت طيران الشرق الأوسط المشغولات الذهبية

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رئيس التحرير

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