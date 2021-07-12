رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع نقل مشتل مصر الجديدة

قام اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة اليوم بزيارة مشتل مصر الجديدة للوقوف على الاستعدادات الخاصة بنقل المشتل إلى المشاتل الأخرى التابعة للهيئة لدخول المشتل ضمن تطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وربطها بجسر السويس.

وفي نهاية الزيارة كلف اللواء إيهاب الشرشابي بسرعة الانتهاء من عملية نقل المزروعات الموجودة مع الحفاظ عليها.

وكلفت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، تحت رئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، بإخلاء مشتل مصر الجديدة، ورفع جميع التراكمات بعد الإخلاء، وذلك للمنفعة العامة وفتح طرق ومحاور جديدة لربط جسر السويس بمحاور الميريلاند بمصر الجديدة.

وجاءت الأعمال تكليفًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بأهمية إشراف الهيئة على المحاور الرئيسية بمحافظة القاهرة وإعادة فتحها.

وفي سياق آخر قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة برحلة فنية ترفيهية تثقيفية للترويح عن الموظفين وأبنائهم من سن 3 إلى 10 سنوات، إلى الحديقة الثقافية بالسيدة زينب برئاسة الأستاذ المخرج أحمد إسماعيل ولاء محمد، وقام مدير العلاقات العامة بالحديقة بالتنسيق مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة محمد ناصف لاستمرارية التعاون مع الهيئة، وكذلك تم عمل ورش فنية قام فيها الأطفال بعمل أشكال بالكرتون والفوم، وأخرى للرسم، وعمل أقنعة.

كما شارك الأطفال في ورشة تعليمية لعمل العرائس التي تستخدم في العروض المسرحية، بالإضافة إلى عرض العرائس الذي جذب انتباه الأطفال بشدة فلعبوا وغنوا معهم، ثم قامت الفرقة بسرد القصص للأطفال ومشاركتهم فيها من خلال آرائهم البسيطة وأفكارهم المختلفة، والاحتفال بمولد طفلة من الحضور كان لذلك أكبر الأثر في نفوس الأهالي والطفلة.

كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، قد قرر فتح جميع الحدائق التابعة للهيئة للأيتام طوال العام.

رئيس هيئة نظافة القاهرة

رئيس هيئة نظافة القاهرة