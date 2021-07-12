باعوا 144 تذكرة بالسوق السوداء.. «السكة الحديد»: إيقاف صرافي منطقة سوهاج عن العمل والتحقيق معهم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف عدد من صرافي التذاكر بمحطة سوهاج عن العمل لمده سته اشهر وتحويلهم للتحقيق فى واقعة بيع أحد ما لكى محال الإنترنت عدد 144 تذكرة بالسوق السوداء، كما تم مجازاة المستويات الإشرافية بمنطقة سوهاج بداء من رئيس مكتب التذاكر حتى مدير عام المبيعات بعقوبات تتراوح من 5 ايام جزاء حتى 30 يوما.

وكانت الشرطة المحلية بمحافظة سوهاج، قد تمكنت من القبض على مالك محل لخدمات الإنترنت وبحوزته 144 تذكرة تم الحصول عليها من عدد من المحطات المختلفة وبتوقيتات وقطارات مختلفة ن وذلك بهدف بيعها والتربح منها خلال فترة عيد الأضحى وهو الأمر المخالف لتعليمات الهيئة الصادرة فى هذا الشأن بحيث تتيح الهيئة لكل راكب عدد 4 تذاكر بموجب الرقم القومي .



وتؤكد الهيئة أنها لا تألو جهدا فى محاربة السوق السوداء، ومعاقبة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساهمة فى بيع التذاكر من غير مصادرها الرسمية.

- القضاء على ظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء

و قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه يتم القضاء على ظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء وذلك من خلال بعض الإجراءات التي قامت بها هيئة السكة الحديد خلال الفترة الماضية من التفتيش المستمر على منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم اقتصار صرف التذاكر الخاصة بالعيد على المحطات الرئيسية فقط وذلك لتكون عملية بيع التذاكر محكمة ومعلومة، ومع ذلك فهناك تكثيف للرقابة على عملية بيع التذاكر بالتعاون مع الشرطة، وكذلك التفتيش المفاجئ على الصرافين من خلال مفتشي الهيئة.

وأشارت المصادر إلي أنه لا يتم صرف للفرد الواحد سوى 4 تذاكر فقط، ويتم تسجيل بطاقته لكي لا يتمكن من صرف مزيد من التذاكر للفرد الواحد، لافتين إلى فرض رقابة على صفحات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم ببيع التذاكر "أونلاين".

- مواعيد القطارات الروسية على خطوط الوجه البحري

في سياق آخر، أعلنت هيئة السكة الحديد عن مواعيد القطارات الروسية على خطوط الوجه البحري للتسهيل على المواطنين حجز القطارات الروسية، حيث يزداد إقبال المواطنين على مرفق السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



- القطارات الروسية على الوجه البحري:

قطار رقم 1131 روسي (القاهرة /الإسكندرية) يقوم من القاهرة 5.50 صباحا.

قطار رقم 1130 روسي (الإسكندرية / القاهرة) يقوم من الإسكندرية 3.00 مساء.





قطار رقم 1141 روسي (القاهرة / الإسماعيلية) يقوم من قيام القاهرة 1.05 مساء.

قطار رقم 1140 (الإسماعيلية / القاهرة) يقوم من الإسماعيلية 5.30 مساء.