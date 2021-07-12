بولندا: توزيع أكثر من 31.5 مليون جرعة من لقاح كورونا بالبلاد

أعلنت السلطات في بولندا اليوم الإثنين، توزيع 31 مليونا و535 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد بأنحاء البلاد.

وذكر (راديو بولندا) أن 4ر17 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.. فيما تم تلقيح 2ر15 مليون شخص ضد الفيروس بشكل كامل.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في بولندا يبلغ مليونين و880 ألفا و865 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 75 ألفا و160 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 186.8 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.41 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 186 مليونا و800 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و31 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و413 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي، ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا واليابان. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.