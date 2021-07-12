الإثنين 12 يوليو 2021
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سياسي

علاء عابد: أفوض الرئيس في اتخاذ القرار المناسب لحماية أمن ومقدرات البلاد

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه بصفته النائب الأول للبرلمان العربي يرى بلادًا سقطت وأوطان ضاعت بسبب عدم وجود جيش قوي وشرطة قادرة على ردع الخارجين، مضيفًا:"نشكر الله على أنه وهبنا قواتنا المسلحة المصرية العظيمة وشرطتنا الوطنية".

وأضاف "عابد" خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين:"أوافق على مد حالة الطوارئ، واستعيد ذاكرة حصار المحكمة الدستورية، وحصار مدينة الإنتاج الإعلاني، والإعلان الدستوري المكمل، ولن نعود لهذه النقطة مرة أخرى".

وتابع:"عرضنا قوانين للاستثمارات والإنشاءات، في الجلسة العامة، والسؤال هنا: من سيحمي تلك الاستثمارات دون أن يكون هناك قوات مسلحة وشرطة باسلة لردع من يريد هدم مافعله المصريون".

واستطرد:"أفوض الرئيس في اتخاذ القرار المناسب، لحماية أمن ومقدرات البلاد، وأحيي القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وأؤكد على موافقي مد حالة الطوارئ في البلاد".

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم السبت الموافق 24 يوليو، ووجه التهئنة للشعب المصري بحلول عيد الأضحى.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة بشكل نهائي على عدد من مشروعات القوانين، حيث وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

النائب علاء عابد مجلس النواب القوات المسلحة الرئيس السيسي البرلمان

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وائل لطفي

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