الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طلاب الثانوية عن «الفرنساوي»: جميع الأسئلة مباشرة ومن كتاب المدرسة

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

قال الطالب محمد أحمد، طالب بالصف الثالث الثانوي، إن امتحان مادة اللغة الفرنسية كان سهلا، مشيرا إلى جميع الأسئلة مباشرة ومن كتاب المدرسة.

واتفق معه في الرأي الطالب محمود كمال، الذي أكد لـ "الدستور" سهولة امتحان اللغة الفرنسية، ولا يوجد فيه أي مشكلة .

بينما تقول نهى محمود طالبة بالثانوية العامة ومعها اللغة الفرنسية كمادة لغة أجنبية ثانية أن الامتحان يقيس القدرات قائلة: «الامتحان عايز حد مذاكر وفاهم وكمان حل كتاب المدرسة».

وقالت الطالبة فاطمة محمود لـ"الدستور" إن مادة اللغة الفرنسية اليوم عوضتهم عن ما حدث لهم فى مادة اللغة العربية.

وبدأت الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

وبالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام  وتم التأكد من جودة البنية التحتية، وأنه تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور.

وقالت الوزارة في تعليمات عن امتحانات للثانوية العامة : تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

وضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، و يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

طلاب على الدستور صحي مشكلة مخاوف الرى امتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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