فور سماعه نبأ نجاح ابنته الطالبة فاطمة، وحصولها على تقدير"جيد جدا" قرر الحاج عبدالعزيز إقامة حفل فني كبير تعبيراً عن فرحته وابتهاجاً بالحدث السعيد، الأمر نفسه تكرر في منزل السيد عمر، والد الطالب عادل، الذي تمكن هو الآخر من اجتياز الامتحانات بنجاح، ولكن بتقدير "جيد بس"!

كان هذا مشهد من فيلم «الأستاذة فاطمة»، الذي أنتج في مصر سنة ١٩٥٢، وقامت ببطولته الست فاتن حمامة والأستاذ كمال الشناوي، والقديران عبدالوارث عسر، وعبدالفتاح القصري، وأخرجه فطين عبدالوهاب، عليهم جميعاً من الله الرحمة.

المشهد اليوم في مصر ٢٠٢١ تغير تماماً عن الذي شاهدناه في الفيلم العربي القديم، واختلف بطبيعة الحال عن كل ما عايشناه طيلة سنوات عمرنا الفائت كله، كونه مشهدا واقعيا لم يكتبه مؤلف، أو يقوم بإخراجه مخرج!

البطولة فيه جماعية، بطلاته هن طالبات كلية الطب في جامعة الأزهر العريقة، وتحديداً الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر، اللاتي ذاكرن واجتهدن ونجحن وتخرجن، وبدلاً من أن يُقمن حفلا كبيرا للاحتفال بالتخرج، قمن بجمع ١٨٥ ألف جنيه تبرعن بها ودفعنها لشراء جهاز للغسيل الكلوي بمستشفى سيد جلال، في لفتة كريمة توجب علينا أولاً تقديم التهنئة والتحية اللازمة لهن، ومن بعدها إسداء الشكر الواجب لمن أنجبوهن، وأدبوهن فأحسنوا التأديب، وأكرموا مثواهن من آبائهن الأفاضل وأمهاتهن العظيمات، وأساتذتهن المبجلين!

ما فعلته طالبات الأزهر، فضلاً عن كونه لفتة جميلة وموقفا وتصرفا إنسانيا شديد النبل، يفتح الباب أمامنا ويدعونا إلى مراجعة أنفسنا، والتفكير في تغيير بعض أنماط حياتنا التي من بينها، وعلى رأسها وفي مقدمتها، بعض طرقنا في الاحتفال، وأساليبنا في إظهار المشاعر، بل وإقامة الشعائر!

وسنقولها بكلمات أبسط لنراعي أفهام أهلنا البسطاء...

لماذا لا نقتصد في الإنفاق على حفلات الخطوبة والزواج وأعياد الميلاد وافتتاح المحال..

إلى غيرذلك من المناسبات، لنعد إنفاق ما وفرناه في سبيل إرضاء الله؟ كأن نساعد به المحتاجين، أو نفرج به عن الغارمات أو الغارمين، أو نسهم في إقامة مشروعات ينتفع بها المجتمع، وتفيد أهلنا الطيبين؟

لماذا يسرف البعض في الإنفاق على حفلات الزفاف، ويدفع الملايين للراقصة فلانة أو المطرب فلان؟ لماذا نتوسع في إقامة سرادقات العزاء، واستئجار كبار القراء من أجل تأبين الأموات؟

وبماذا سيستفيد الأموات لو نظمنا لأجلهم حفلات التأبين وأقمنا السرادقات؟

ألم يخبرنا رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوي، بأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له؟

لماذا لا نوفر أموال السرادقات من أجل شراء الأجهزة الطبية والمعدات للمستشفيات والمستوصفات، كصدقة جارية على أرواح الأموات، الذين ستصل إليهم بإذن الله دعوات كل البسطاء، من المرضى المستفيدين والمستفيدات.

حفظ الله بلدنا ونصر قائدنا وزعيمنا قائد جمع الحق والإيمان.