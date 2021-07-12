عرض الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي» أول أغسطس

يعكف المخرج محمد سلامة على الانتهاء من مرحلة مونتاج حلقات مسلسل “الحرامي” الجزء الثاني بعدما رفع شعار فركش منتصف شهر يونيو الماضي، وذلك استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل “الحرامي 2” عرض العمل أول أغسطس المقبل على منصة شاهد الرقمية.

وطرحت الشركة البوستر الدعائي والرسمي للمسلسل استعدادا لعرضه.

وعلمت “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن المخرج محمد سلامة انتهى بالفعل من مونتاج اكثر من نصف حلقات المسلسل ويعكف حاليا على مونتاج الحلقات الأخيرة ليصبح جاهزًا لعرضه خلال أيام.

أبطال الجزء الثاني مسلسل الحرامي

مسلسل "الحرامى 2" يخرجه محمد سلامة من بطولة الفنانة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، وأحمد داش، كارولين عزمي، وأحمد فتحي، تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات، ومن إخراج محمد سلامة، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق، وتدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية.

أحداث مسلسل الحرامي 2

وتدور أحداث المسلسل فى 10 حلقات، ويتناول قصة لص شاب يجسد دوره الفنان أحمد داش، يحاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، ويظل متواجدًا فى المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الابنة التى تجسد دورها رنا رئيس حيث تقع فى حبه وتتعلق به ويتغير تفكير هذا الحرامى بسببها ويساعدها.

تفاصيل مسلسل الحرامي الجزء الأول

الجزء الأول من مسلسل "الحرامي" تناول بشكل كوميدي قصة عائلة تعود بشكل غير متوقع للمنزل، يجد شاب غير محترف خطط لسرقة الأسرة نفسه في موقف عصيب، حيث يصبح عليه التخفي داخل المنزل دون ملاحظة العائلة لوجوده في سبيل الهرب، ذلك خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

مسلسل “الحرامي” من بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وأحمد داش وعبدالرحمن القليوبي وكارولين عزمي ورنا رئيس واحمد فتحي وتوني ماهر وصلاح عبدالله، كما شارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ابرزهم ميرنا جميل".