1,56 مليون دولار للعبة «سوبر ماريو 64»

بيعت خرطوشة غير مستعملة للعبة الفيديو الشهيرة "سوبر ماريو" مخصصة لأجهزة "نينتندو 64"، للبيع في مزاد بمقابل 1,56 مليون دولار، وهو سعر قياسي جديد للعبة فيديو بحسب دار "هيريتيج أوكشنز" الأميركية التي نظمت الحدث.

وأوضح إريك برادلي الناطق باسم الدار التي تتخذ مقرًا لها في دالاس بولاية تكساس الأميركية لوكالة فرانس برس "هذه أول لعبة تباع في مزاد بأكثر من مليون دولار".

وكانت "هيريتيج أوكشنز" حققت سعرًا قياسيًا أول الجمعة من خلال بيع خرطوشة للعبة الفيديو "ذي ليجند أوف زيلدا" معدة لجهاز "نينتندو ان إي اس" القديم، في مقابل 870 ألف دولار.

وتعود خرطوشة "سوبر ماريو 64" هذه إلى العام 1996 وقد استُخدمت فيها للمرة الأولى تقنية الأبعاد الثلاثية.

وأشار إريك برادلي إلى أن "هذه النسخة الأولى المعروفة التي نالت علامة 9.8 إيه++" من شركة "واتا" المتخصصة في ألعاب الفيديو التي تقوّم وضع الخراطيش، لافتًا إلى أن هذه العلامة "هي الأعلى التي يمكن لأي لعبة فيديو قديمة الحصول عليها".

ويشكل السبّاك "ماريو" ذو الشارب والقبعة الحمراء إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ ألعاب الفيديو، وهو ساهم في النجاح العالمي لشركة "نينتدو".

وقد ظهرت الشخصية باسم "جامبمان" سنة 1981 في لعبة "دانكي كونج"، قبل تسميتها "ماريو" سنة 1985.

وتحقق ألعاب الفيديو القديمة رواجًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.

وفي أبريل الفائت، بيعت خرطوشة للعبة "سوبر ماريو بروس" مخصصة لأجهزة "نينتندو إن أي اس" من العام 1986، في مقابل 660 ألف دولار خلال مزاد نظمته أيضا "هيريتيج أوكشنز".

وفي سياق متصل، أعلنت ستوديوهات يونيفرسال العالمية اعتزامها افتتاح حديقة ملاهٍ جديدة في اليابان تمثل شخصية سوبر ماريو كارت ويوشي محور ألعابها.



وقال توم وليامز الرئيس التنفيذى لستوديوهات يونيفرسال، إنه سيتم افتتاح مدينة الملاهى الجديدة فى مدينة أوساكا فى ربيع العام القادم، على أن يتم استنساخها فى مدن الملاهى الأخرى فى الولايات المتحدة فيما بعد.



وأضاف، أنه سيكون بوسع الزوار القيام بجولة فى جميع أقسام مدينة الملاهي من خلال سوار خاص مزود بأيقونة ماريو، وسوف يكون بوسع زوار مدينة الملاهى ممارسة ألعاب مجهزة وفقًا لقصص أفلام ديزنى بجانب التجول في أنحاء المكان ومشاهدة بعض مشاهد الرسوم المتحركة.

