تمديد العقوبات ضد روسيا.. أبرز الملفات على طاولة الاتحاد الأوروبى اليوم

يناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر الإثنين، في بروكسل، عدد من الملفات الهامة وفقا لما نقلته وسائل اعلام ، حيث من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأوضاع في أفغانستان والشرق الأوسط وكذلك تمديد العقوبات ضد روسيا.

كما سيجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات غير رسمية مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المتواجد في بروكسل فضلا عن مناقشة نتائج زيارة وفد عددا من الوزراء الأوروبيين إلى أرمينيا وأذربيجان وجورجيا.

ومن المقرر ان يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا أيضا على قرار التمديد التالي للعقوبات الاقتصادية ضد روسيان ومن المتوقع أن يوافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رسميًا على إرسال بعثة تدريب عسكرية إلى موزمبيق.

و من المحتمل أن يوافق وزراء خارجية دول التكتل أيضا على فرض عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين يعتبر أنهم يقوضون الديمقراطية في البلاد، ومع ذلك فإن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن احتمالية حدوث ذلك.

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي أمس الأحد، دعمه لجمهورية البوسنة والهرسك في إقامة مجتمع يرتكز على التعددية والعدالة والكرامة الإنسانية وبناء مستقبل مشترك يخلو من الصراعات والفظائع.

جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي لشئون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، بمناسبة الذكرى الـ26 على الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك.

وشدد البيان على ضرورة استمرار توفير العدالة داخل المحاكم الدولية والمحلية لجميع ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وكذلك لأفراد أسرهم.

وأكد أن أوروبا لم تنس مسئوليتها عن عجزها على منع الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا، ووصفها بإحدى أسوأ الجرائم في تاريخ أوروبا الحديث.

وأضاف البيان، أن سريبرينيتسا تذكرنا، بألم، بضرورة الوقوف بحزم من أجل إحلال السلام والكرامة الإنسانية وجميع القيم التي يقوم عليها اتحادنا.

وتابع أن خدمة العدالة وبناء مجتمع قوي هي أفضل السبل لتذكر أولئك الذين قُتلوا بشكل منهجي ومتعمد، مشدد على أنه هذه خطوة ضرورية للعمل من أجل مستقبل مشترك أفضل لجميع الأوروبيين.