الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل إصابة سيدة وطفليها نتيجة انهيار سور السكة الحديد بالخانكة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أصدرت محافظة القليوبية بيانًا رسميًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك أوضحت فيه ملابسات واقعة الإنهيار الجزئي لسور محطة 23 يوليو بالخانكة بسبب لودر القمامة وإصابة سيدة وطفليها حيث نفت فيه ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي وفاة السيدة المصابة وسوء حالة طفليها.

 
وجاء في البيان أن صحة الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام أعمال النظافة بالشارع الرئيسي بمزلقان ٢٣يوليو بجوار السكة الحديد إصطدم لودر النظافة بالسور فى حين تصادف مرور إحدى السيدات وبرفقتها طفلان عمر ٦ سنوات خلف السور فحدث إنهيار جزئي بالسور المتهالك عليهم ما أسفر عن  كسر بالقدم اليسرى للطفل الأول وكدمات في جلد مشط القدم اليمنى للطفل الثاني وكدمه خفيفة بالرجل اليمنى للأم وجميع الحالات مستقره وتم علاجهم ونقلهم إلى مستشفى السلام تحت رعاية طبية كاملة فيما جرى تسليم السائق إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

 
وكشف البيان أن السور متهالك وتم مخطابة هيئة السكة الحديد أكثر من مرة لتجديده وإعادة بنائه ولم يتم التنفيذ حتى الأن، مشيرًا إلى أن الحادث قضاء وقدر وليس به شبهة جنائية كما إدعى البعض. 


كانت منطقة محيط محطة سكك حديد 23 يوليو بالخانكة قد شهدت إصابة ربة منزل وطفليها بسبب سقوط جزئي لسور محطة سكة حديد قطار، أثناء رفع القمامة بمعرفة لودر مجلس مدينة الخانكة بجوار السور ما أدى إلى سقوطه، وتم نقل المصابين للمستشفى بمعرفة الأهالى، وتولت النيابة التحقيق.


وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز الخانكة يفيد تلقيه بلاغًا من طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، بسقوط سور محطة قطار 23 يوليو بدائرة المركز أثناء قيام سائق المدينة برفع القمامة بلودر المجلس بجوار سور المحطة ما أدى إلى سقوط جزئي من السور الخاص بالسكة الحديد.


وتصادف أثناء رفع القمامة عبور سيدة وطفليها 6 سنوات و9 سنوات الطريق وسقط عليهم جزء من السور مما أسفر عن إصابتهم وتم نقلهم للمستشفى

قطار القليوبية ربة منزل مزلقان السكة الحديد هيئة السكة الحديد اصابة سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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