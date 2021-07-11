شقيق مطرب مشهور.. تفاصيل جديدة فى واقعة غرق مدمن بترعة المريوطية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة تفاصيل جديدة بواقعة غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

وأشارت التحريات إلى أن الغريق يدعى «كريم.ص» شقيق مطرب مشهور وقفز من أعلى سور المصحة لرفضه العلاج، حيث كان مدمنا للهيروين.

ولقي مدمن مصرعه غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين، وانتقلت على الفور قوات الأمن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وتم إخطار أسرته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بأن المتوفي مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين أمس.

وذكر العاملون بالمصحة أمام العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين أن المتوفي رفض الخضوع للعلاج والتواجد وغافلهم وهرب من المصحة بعد ٢٤ ساعة فقط من إيداعه بها وأثناء محاولتهم إعادته قفز بترعة المريوطية وفارق الحياة غرقا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.