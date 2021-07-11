الأربعاء.. عرض خاص لفيلم «العارف - عودة يونس» بحضور أبطاله في دبي

تقيم شركة سينرجي المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “العارف - عودة يونس” عرضا خاصا للفيلم بإمارة دبي الأربعاء المقبل بحضور جميع أبطاله وذلك بالتزامن مع طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "العارف.. عودة يونس" تذاكر الفيلم للحجز أونلاين قبل عرضه بأيام، حيث من المقرر عرضه يوم الأربعاء 14 يوليو في كافة دور العرض السينمائي بمصر والدول العربية.

وحقق برومو الفيلم بطولة الفنان أحمد عز مشاهدات عالية عقب طرحه ووصلت مشاهداته إلى 8 مليون على صفحة الشركة المنتجة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكذلك صفحة النجم احمد عز والنجم أحمد فهمي وسط تفاعل كبير من الجمهور لعودة النجم أحمد عز للسينما من جديد.

وكانت شركة سينرجي المنتجة لفيلم “العارف ”، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز وأحمد فهمى وكارمن بصيبص قد طرحت "البرومو" الرسمي للفيلم منذ شهر ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي يوم 14 يوليو الجاري.

وبدأ نجوم الفيلم في الترويج للعمل عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي في مصر ومختلف الدول العربية خاصة وأن احمد عز يحظى بشعبية جماهيرية كبيرة في مصر والدول العربية.

العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

قصة فيلم العارف

وتتناول قصته شخصية يونس (أحمد عز) وهو ما يطلق عليه العارف حيث إنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت ويعلم كيف يسرق الأموال منه بطريقة لا يراها رجال الشرطة، ليقوم بسرقة بنك خاص بأحد رجال الأعمال ليدخل معهم في صراع كبير طوال الأحداث.

ويسافر عز إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به وقد تم تصوير هذه المشاهد في عدد كبير من دول العالم، منها إيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى مشاهد وسط البلد في مصر، التي صورها المخرج أحمد علاء الديب كأنها الجزائر.

أبطال فيلم العارف

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".