مصرع طفلة وإصابة سيدتين صدمتهن سيارة أمام النادي الأهلي بالجزيرة

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت خالتها وابنتها، بعد أن صدمتهن سيارة ملاكي أمام النادي الأهلي بالجزيرة بمنطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجثمان المتوفية إلى المشرحة لتوضع تحت تصرف النيابة المختصة.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مركز شباب الجزيرة بمنطقة قصر النيل، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة طفلة وإصابة 2 آخرين ونقلوا جميعًا إلى المستشفى.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.