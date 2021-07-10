الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بسرقة صندوق تبرعات مسجد بشبرا الخيمة

المتهمين خلال السرقة
المتهمين خلال السرقة

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية أحد المتهمين بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، حيث جرى تحديد باقي المتهمين وضبطهم بعد نشر فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى مدير أمن القليوبية بلاغًا بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام 3 بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

وتشكل فريق بحثي وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهمين بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من مسجد بشارع 8 بمنطقة أرض عبدالكريم ناصر ببهتيم بشبرا الخيمة، وتم ضبط أحد المتهمين وجارٍ ضبط الباقين.

صندوق تبرعات الأيتام أجهزة الأمن بالقليوبية ضبط أحد المتهمين منطقة بهتيم شبرا الخيمة

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وائل لطفي

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